Олександр Бондарев зайняв друге місце на етапі Rotax Португалія

5-6 травня на міжнародному картодромі м. Палмела проходив перший етап Чемпіонату Rotax Португалія. Пілот команди «EKR kart racing» Олександр Бондарев за підсумками кваліфікації мав третю стартову позицію у 1-му фіналі та другу позицію у 2-му фіналі. Боротьба за першість на етапі точилась в основному між трьома пілотами. Іспанцем Крістіаном Костойею, португальцем Хосе Пінейро та Олександром Бондаревим.

У запеклій боротьбі Олександр виборов друге місце.

Чудово виступив у Португалії ще один юний пілот з України 7-річний Лука Федоренко, який переміг у класі Micro Academy. Обидва пілоти є вихованцями відомого київського тренера Олександра Кононця. Дякуємо також Андрію Гонті та всій команді EKR kart racing.

Прес-служба Комітету картингу FAU