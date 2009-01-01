Tsunami RT: здравствуй, Бельгия!

В этом году весна подарила команде Tsunami RT Centro Porsche Padova целый калейдоскоп гонок – календари Porsche Carrera Cup Italia и Porsche Carrera Cup France были составлены таким образом, что нашу команду ждут четыре гоночных уик-энда подряд! Сразу после итальянского триумфа в Имоле, где Алессио Ровера, Томмазо Моска и Алекс де Джакоми принесли богатейшую добычу в виде шести призовых кубков (четыре за победы и два за третьи места), украинская команда отправилась в Бельгию, где 3-5 мая на легендарной и непредсказуемой трассе Circuit de Spa-Francorchamps состоится стартовый этап Porsche Carrera Cup France.

Вряд ли найдутся в мире автоспорта те, кто никогда не слышал о неповторимом Circuit de Spa-Francorchamps – одном из старейших гоночных треков мира, который постепенно приближается к своему столетнему юбилею (вместе с двумя другими потрясающими автодромами-ровесниками, Autodromo Nazionale di Monza в Италии и N?rburgring-Nordschleife в Германии). И желание организаторов Porsche Carrera Cup France включить Спа-Франкоршам в календарь своей серии можно понять – в мире не так уж и много трасс с подобной атмосферой, которая способна любые соревнования превратить в настоящий праздник автоспорта! Поэтому с 2016 года этап французского Porsche Carrera Cup является одним из ключевых элементов большого автоспортивного фестиваля – марафонской гонки «6 часов Спа» (6 Heures de Spa), которая в различных вариантах проходит с 1963 года (под названиями «500 км Спа» и «1000 км Спа»), а на шестичасовой формат перешла в 2011 году.

В Бельгии цвета нашей команды будет защищать Алессио Ровера, который уже успел познакомиться с этой трассой в прошлом году. Тогда итальянец в своем дебютном выступлении на Circuit de Spa-Francorchamps многим запомнился блестящим пилотированием – после неудачной квалификации (которую просто смыло ливнем) Алессио в обоих заездах уверенно и эффектно пробивался наверх, а во второй гонке совершил почти два десятка обгонов! В итоге, он тогда стал пятым и восьмым в зачете Porsche Carrera Cup France. Как и в 2016-2017 годах, в Спа-Франкоршаме на трассе вновь встретятся представители двух международных серий – Porsche Carrera Cup France и Porsche GT3 Cup Challenge Benelux (Бельгия, Нидерланды, Люксембург).

Алессио Ровера: «У нас в этом году было много тестов – Porsche 911 GT3 Cup Type 991 второго поколения довольно сильно отличается от прошлогодней версии. У него ниже центр тяжести, более жесткая подвеска – машина требует других настроек. Сейчас мы отправляемся в Porsche Carrera Cup France, где намерены бороться за победу как в гонках, так и во всей серии – уверен, что с чемпионом Жюльеном Андлауэром можно сражаться на равных. А с трассой в Спа я уже знаком и не буду на ней полным новичком».

Формат гоночного уик-энда остался традиционным для французской серии – основное отличие заключается лишь в том, что в угоду «6 часам Спа» (которая является центральной гонкой этого уик-энда) вся программа Porsche Carrera Cup сдвинута на сутки назад, то есть на четверг-субботу. Во всем остальном никаких отличий – две свободные тренировки в четверг (по 40 минут каждая), двойная квалификация (две сессии по 20 минут для каждой гонки отдельно, с пятиминутной паузой между ними) и две гонки (в пятницу и субботу).

Программа гоночного уик-энда (время киевское)

Четверг, 3 мая

12.05-12.45 – свободные тренировки, сессия 1 (40 минут)

16.30-17.10 – свободные тренировки, сессия 2 (40 минут)

Пятница, 4 мая

13.15-13.35 – первая квалификация (20 минут)

13.40-14.00 – вторая квалификация (20 минут)

17.30 – первая гонка (30 минут)

Суббота, 5 мая

12.45 – вторая гонка (30 минут)

Прямую трансляцию с гонок на Circuit de Spa-Francorchamps можно увидеть на официальной странице Porsche Carrera Cup France в Facebook www.facebook.com/PorscheCarreraCupFrance

Все самые последние новости о Tsunami RT можно узнать на ее официальном сайте, а также на странице команды в Facebook tsunami-rt.com и www.facebook.com/Tsunami.RT

Пресс-релиз Tsunami RT

Фото Akis Temperidis (Tsunami RT)