Tsunami RT: шесть кубков из Имолы!

Стартовый этап Porsche Carrera Cup Italia, состоявшийся в последние выходные апреля в Имоле на Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, принес украинской команде Tsunami RT Centro Porsche Padova множество приятных сюрпризов и успехов. Во-первых, вопреки всем предварительным ожиданиям, наша команда была представлена не двумя, а тремя пилотами – к Алексу де Джакоми и дебютанту Томмазо Моске в последний момент присоединился прошлогодний чемпион серии Алессио Ровера. Во-вторых, Tsunami RT за два дня в Имоле завоевала сразу шесть наградных кубков – четыре за победы (по две в личном и командном зачетах) и два за третьи места! И теперь команда после первого раунда уверенно лидирует почти во всех категориях.

На свободных тренировках в пятницу пилотам Tsunami RT Centro Porsche Padova не было равных – Алессио Ровера и Томмазо Моска по итогам сессии заняли два первых места. Но основные события развернулись в субботу с самого утра, когда стартовала квалификация – все фавориты приложили максимум усилий, чтобы постараться завоевать первые в этом году очки (обладатель поул-позиции получает два пункта). И борьба была очень плотной – по итогам первой квалификационной сессии (для всех участников) Моска стал вторым, Ровера очутился на четвертой позиции, а Топ-5 уложились в 0,103 секунды. Вторая квалификационная сессия стала гораздо более серьезным испытанием для наших пилотов – Томмазо с Алессио потеряли по позиции, обеспечив себе третье и пятое стартовые места в первой гонке (поул завоевал Энрико Фульдженци).

Томмазо Моска: «К сожалению, я поскользнулся на гравии, который был в повороте – иначе стал бы вторым. Но обойти Фульдженци с его первоклассным временем 1.42,96 у меня все равно бы не получилось».

Алессио Ровера: «Квалификация прошла очень и очень паршиво, другого слова и не подберу. Я наделал много ошибок, и самую большую – в повороте Villeneuve».

Первая гонка получилась очень нервной – было множество инцидентов, в результате чего почти половину времени участники провели за машиной безопасности. Возможностей для атаки было немного и чаще всего они заканчивались жесткими столкновениями, после чего судьи находили виновных и назначали им наказания (двое получили по 25 секунд штрафа, один был дисквалифицирован). Томмазо Моска все время держался на третьем месте, но перед финишем бросился в атаку и опередил Энрико Фульдженци с Даниэле Каззанигой! Великолепный результат – дебютант Porsche Carrera Cup Italia, который проводил свою первую в карьере гонку на машине категории GT, одержал победу и стал лидером серии! Гораздо труднее пришлось Алессио Ровере – перед самым финишем он претендовал на подиум, но его соперник, Серджио Кампана, никак не мог смириться с поражением в этой дуэли и в предпоследнем повороте выбил нашего пилота с трассы и отбросил его на седьмое место… Но в официальных итогах гонки, после всех штрафов, прошлогодний чемпион стал четвертым. Отличился и Алекс де Джакоми – несмотря на травму руки, он доехал четвертым в Michelin Cup.

Томмазо Моска: «Из-за всех этих машин безопасности гонка было очень беспокойной и неровной, но как мне понравился ее финал! Правда, у нас была жесткая борьба с Фульдженци, было касание – Энрике потом приходил с претензиями, но на самом деле я не нарушил никаких правил. Еще с картинга известно – кто оказался на внешнем краю поворота, тот может обгонять. Большое спасибо команде за этот успех!»

Алессио Ровера: «Это была сложная гонка с большим количеством контактов и столкновений, но мне она нравилась. Я на финальном круге стал третьим, когда обогнал Кампану в повороте Variante Alta, но он вынес меня с трассы в следующем повороте» [после финиша Кампана за эту грубость был исключен из гонки].

Вторая гонка, в воскресенье утром, обещала немало испытаний всем пилотам Tsunami RT Centro Porsche Padova – так как шесть лучших пилотов по итогам первого заезда стартуют в обратном порядке, то Алессио Ровера получил третью стартовую позицию, а Томмазо Моску ждал старт с шестого места. Кроме того, Алекс де Джакоми вынужден был вновь бороться с болью в запястье. Однако события на трассе превзошли все ожидания! Ровера на первом же круге вышел в лидеры, прошел в отличном темпе всю дистанцию, показал лучшее время на круге и праздновал победу; Моска быстро перебрался с шестой на третью позицию и до самого финиша старался отобрать у Диего Бертонелли второе место; де Джакоми также сумел подняться на подиум, став третьим в зачете Michelin Cup. Итого, сразу три призовых кубка для пилотов в одной гонке! А если добавить еще два кубка за командную победу по итогам каждого дня, то всего шесть кубков за два дня!

Алессио Ровера: «Это была не гонка, а настоящее удовольствие! Мы добились успеха и теперь полностью готовы к первой гонке Porsche Carrera Cup France в Спа. Машина отлично себя вела со старта до финиша. А еще мы отлично протестировали шины перед Бельгией – трасса в Спа по-настоящему жесткая для шин».

Томмазо Моска: «Третье место в такой потрясающей гонке – замечательный результат!Я даже пытался бороться за «серебро», но ошибся в последнем повороте, зацепил гравий и отпустил Бертонелли вперед. Но если вчера я еще мог мечтать о победе, то сегодня даже о подиуме не думал - считал, что это нереально».

Алекс де Джакоми: «Я не мог выступить лучше – очень сильно болело запястье. Особенно тяжело было на поребриках, когда надо крепко держать руль. Зато наша команда работала просто великолепно!»

Выступление в Имоле принеслоTsunami RT Centro Porsche Padova полный успех почти во всех номинациях – Томмазо Моска лидирует в зачете пилотов (30 очков), на второй позиции обосновался Алессио Ровера с 27 баллами, а Алекс де Джакоми занимает четвертое место в зачете Michelin Cup (10 очков). В командном зачете Tsunami RT благодаря двум победам набрала максимально возможное количество очков (36) и заметно опережает ближайшего соперника, Ghinzani Arco Motorsport (23 очка). В настоящий момент наша команда находится в Бельгии, где в ближайшие выходные, 3-5 мая, откроет свой сезон в Porsche Carrera Cup France.

Все самые последние новости о Tsunami RT можно узнать на ее официальном сайте, а также на странице команды в Facebook tsunami-rt.com и www.facebook.com/Tsunami.RT

Пресс-релиз Tsunami RT

Фото Akis Temperidis (Tsunami RT)