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Інформаційне повідомлення

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Інформаційне повідомлення

Для всіх, кого це стосується.

Автомобільна федерація України інформує, що на підставі рекомендацій Тимчасової конкурсної комісії FAU та укладеного 25.04.2018 року Договору про співпрацю в галузі автомобільного спорту при проведенні Чемпіонату України з кільцевих гонок, повноваження Організаційного партнеру Автомобільної федерації України – Промоутера Чемпіонату України з кільцевих гонок до 30.11.2020 року надано Молодіжній організації Мастер Карт Рейсінг Тім.

Уточнений Календарний план Чемпіонату України з кільцевих гонок 2018 року, з врахуванням положень Договору та пропозицій Промоутера Чемпіонату, буде опубліковано додатково.

Виконавча дирекція Автомобільної федерації України

Фото надано прес-службою Комітета кільцевих гонок FAU

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Источник: Fau.ua

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