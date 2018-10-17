Tsunami RT: в Италию – с новым составом

Несмотря на то, что сезон в Porsche Carrera Cup Italia и Porsche Carrera Cup France стартует во второй половине весны, межсезонье у украинской команды Tsunami RT Centro Porsche Padova было насыщенным. В январе было выступление на марафонской гонке «24 часа Дубая» (в поддержку программы RACEFOR.LIFE, акции помощи детям с онкологическими заболеваниями), где экипаж Андрея Круглика, Александра Гайдая, Кома Ледогара и Алессио Роверы на новейшем Porsche 991 GT3 Cup MR II добился наивысшего для нашей команды успеха в марафонских гонках – победа в классе SPX и шестое место в абсолютном зачете! В марте-апреле – серия официальных тестов, проходивших на Circuit de Nevers Magny-Cours (в рамках подготовки к сезону в Porsche Carrera Cup France), Misano World Circuit Marco Simoncelli и Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (тесты Porsche Carrera Cup Italia). Подготовка завершена, состав команды окончательно сформирован – в ближайшие выходные, 27-29 апреля, в Имоле состоится первый этап итальянской Porsche Carrera Cup.

В итальянском монокубке Porsche украинскую команду будут представлять два новых пилота – опытный Алекс де Джакоми (42 года, на его счету два высших титула в Michelin Cup, зачете Porsche Carrera Cup Italia для джентльмен-драйверов) и новичок в категории GT Томмазо Моска (две недели назад ему исполнилось 18 лет, большую часть своей карьеры провел в картинге, в 2017 году дебютировал в немецком монокубке Audi Sport TT Cup и сразу завершил сезон на третьем месте). Трасса Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, где состоится первый раунд Porsche Carrera Cup Italia 2018 года, в представлении не нуждается – в свое время она являлась одной из самых быстрых в Европе инеоднократно принимала у себя этапы «Формулы-1».

Хорошо известны две особенности гоночного трека в Имоле– высокие жесткие поребрики (на которых порой машины «подпрыгивают» чуть ли не на полметра) и движение против часовой стрелки (большая редкость для шоссейно-кольцевых трасс). В последнее время Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari стала чуть ли не главной трассой для Porsche Carrera Cup Italia – Имола уже третий год подряд будет принимать у себя по два этапа итальянской серии за сезон (как это уже было в 2016-2017 годах). В отличие от Томмазо Моски, который лишь в этом году начнет выступления на итальянских трассах, Алекс де Джакоми отлично знаком с гоночным треком в Имоле – например, в прошлом году он в четырех стартах на Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari трижды финишировал на подиуме в зачете Michelin Cup (два третьих и второе места).

Томмазо Моска: «Я впервые проехал по треку в Имоле за рулем гоночного автомобиля только две недели назад, во время официальных предсезонных тестов. Трасса действительно очень красивая и сложная!»

Формат гоночного уик-энда остался почти неизменным – свободная тренировка в пятницу, двухступенчатая квалификация в субботу утром (первая сессия для всех участников, вторая для самых лучших пилотов), две получасовые гонки (в субботу вечером и в воскресенье утром). Однако, организаторы серии в 2018 году внесли небольшие изменения в формат квалификации. Во-первых, теперь в первой сессии для всех участников выделены 30 минут, вторая сессия длится 10 минут (раньше соотношение было 25+15 минут). Во-вторых, во второй тур квалификации попадают 10 лучших пилотов, а не восемь, как раньше. По идее, этот шаг должен обострить борьбу для десяти лучших пилотов – минимум времени и возможностей исправить ошибку. Что на самом деле получится из этого нововведения – зрители и участники узнают уже через несколько дней.

Программа гоночного уик-энда (время киевское)

Пятница, 27 апреля

- 17.10-18.10 – свободные тренировки (60 минут)

Суббота, 28 апреля

- 11.50-12.20 – первая квалификация (30 минут)

- 12.25-12.35 – вторая квалификация (10 минут, для 8 лучших пилотов)

- 18.45 – первая гонка (28 минут + 1 круг)

Воскресенье, 29 апреля

- 12.05 – вторая гонка (28 минут + 1 круг)

Прямую трансляцию с гонок на Autodromo Enzo e Dino Ferrari можно увидеть на сайте www.carreracupitalia.it

Все самые последние новости о Tsunami RT можно узнать на ее официальном сайте, а также на странице команды в Facebook tsunami-rt.com/ и www.facebook.com/Tsunami.RT

Пресс-релиз Tsunami RT

Фото Akis Temperidis (Tsunami RT)