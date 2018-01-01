Національний університет фізичного виховання і спорту України запрошує

Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 26 квітня 2018 року запрошує всіх зацікавлених осіб на День абітурієнта.

Навчання в цьому закладі вищої освіти може стати в пригоді тренерам, спортсменам, співробітникам спортивних споруд та установ, які не мають освіти за фахом для роботи в сфері фізичної культури і спорту або закінчили спеціальні заклади на рівні бакалаврату та бажають розвиватися та отримувати сучасні знання і надалі.

День абітурієнта буде проходити за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1, НУФВСУ, корпус 6, поверх 5, аудиторія 507. Початок 26 квітня о 14:00.

У програмі заходу:

- особливості магістерської підготовки зі спеціальності «Фізична культура і спорт», спеціалізація – спорт (професійний, неолімпійський та адаптивний) та перспективи випускника магістратури;

- специфіка вступної кампанії до магістратури НУФВСУ у 2018 р.

Також анонсовано, що наступний День вступника НУФВСУ відбудеться 17 травня 2018 року за тією ж адресою (1 корпус, 1 поверх). Початок о 14:00.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами: +380 (44) 287-02-96, +380 (93) 832-50-30, +380 (67) 125-02-06 у відповідальної особи Кропивницької Тетяни Анатоліївни.

Сайт НУФВСУ: www.uni-sport.edu.ua

E-mail: pnas-sport@ukr.net (пошта кафедри), tatyana_kropivnitskaya@ukr.net