Tsunami RT: раз тесты, два тесты…

Весенняя программа украинской команды Tsunami RT Centro Porsche Padova будет очень насыщенной – уже в апреле-мае ей предстоит выступить на четырех этапах Porsche Carrera Cup Italia и Porsche Carrera Cup France (по два раунда в каждой серии), разбросанных почти по всей Европе, от Италии до Нидерландов. Но этому предшествовала не менее интенсивная тестовая серия. В течение трех недель, с 20 марта по 10 апреля, пилоты Tsunami RT Centro Porsche Padova трижды приняли участие в официальных тестах Porsche Carrera Cup – во Франции (на Circuit de Nevers Magny-Cours) и в Италии (сначала на Misano World Circuit Marco Simoncelli, затем на Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari).

В Маньи-Куре работали итальянец Алессио Ровера и шотландец Марк Никол (для них запланирован полный сезон в Porsche Carrera Cup France), а в Мизано и Имоле Tsunami RT Centro Porsche Padova представила свой новый состав для выступлений в Porsche Carrera Cup Italia – Алекс де Джакоми, двукратный победитель итальянской серии в зачете Michelin Cup (для джентльмен-драйверов) и дебютант в категории GT Томмазо Моска, которому в день тестов в Имоле (10 апреля) исполнилось 18 лет. Необходимо также отметить, что во всех трех официальных тестовых сессиях принял участие Ровера, который использует любую возможность для наилучшей подготовки к предстоящему сезону во французской серии. Кроме того, в Имоле на трассе появился также украинец Андрей Круглик, спортивный директор Tsunami RT Centro Porsche Padova.

По итогам тестов в Мизано все три пилота Tsunami RT Centro Porsche Padova показали времена в Топ-10 – Томмазо Моска стал третьим (при этом он выиграл первую сессию), Алессио Ровере принадлежало шестое время (проехал только одну сессию из двух), Алекс де Джакоми замкнул десятку лучших. В Имоле всех пилотов ждало дополнительное испытание – большую часть времени они ездили на мокрой после дождя трассе, что позволило им в течение одного дня опробовать в деле максимальное количество вариантов настроек Porsche 911 GT3 Cup Type 991 (как «дождевых», так и сухих). В этих условиях Моска с Роверой разделили шестое место по итогам тестов (оба показали идентичное время 1.43,772), де Джакоми стал 14-м. Круглик проехал буквально несколько кругов, но этого хватило, чтобы стать 19-м (из 30 участников).

Алекс де Джакоми: «Отличные впечатления от тестов, с командой взаимодействуем все лучше и лучше – мы уже проехали немало километров в Мизано и Имоле. Нам есть, куда расти вместе, но ребята из команды – великолепные профессионалы. Мне нравится, как команда работает, нравятся настройки автомобиля. Между прочим, все результаты, что мы показали на тестах в Имоле – достигнуты на старых шинах!»

Томмазо Моска: «Мы отлично поработали в Мизано и Имоле – я очень доволен и машиной, и командой. Впервые я встретился с Tsunami RT еще в прошлом году на тестах в Валлелунге, где познакомился с машиной предыдущего поколения -–и все получилось отлично. Надеюсь, что в этом году смогу бороться за финиш в Топ-3. Поначалу мои планы были скромнее – рассчитывал, что к концу сезона смогу финишировать в гонках на подиуме. Но тесты показали, что у нас есть отличная машина и стабильно высокая скорость! Хочу быть на подиуме – я не собираюсь приезжать на гонки только ради того, чтобы просто поучаствовать!»

Большой гоночный сезон для Tsunami RT Centro Porsche Padova стартует через две недели – 27-29 апреля в Имоле на Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari состоится первый этап Porsche Carrera Cup Italia. Этой весной украинскую команду ждут четыре подряд гоночных уик-энда в Porsche Carrera Cup – в Италии (27-29 апреля), Бельгии (3-5 мая), Франции (11-13 мая) и Нидерландах (18-20 мая). Следите за нашими анонсами!

Все последние новости о Tsunami RT можно узнать на ее официальном сайте, а также на странице команды в Facebook: tsunami-rt.com/ и www.facebook.com/Tsunami.RT

Пресс-релиз Tsunami RT

Фото Akis Temperidis (Tsunami RT)