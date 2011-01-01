«Пригоди» українців у Італії

Минулі вихідні були дуже насиченими на картингової події як в Україні, так і за її межами, але за участі українських пілотів. Як ми вже писали раніше, на найсучаснішому картодромі України «Dnipro Kart» в неділю стартував вітчизняний картинговий сезон першим етапом національної серії «Кубок Єдності та Чемпіонату м.Кам'янське». В той же час на трьох різних куточках Італії три групи наших співвітчизників представляли Україну на міжнарожних змаганнях.

Команда з хоббі-картингу «Ingul-Kart» виступила у 12-ти часовій гонці на треку Gokart Lignano.

На півдні Італії три пілоти з України прийняли участь у третьому етапі WSK «Super Master Series», який відбувся у Неаполі. В класі «Mini» Олександр Партишев та Глєб Протасов кваліфікувалися 48-м та 65-м відповідно. Всього в класі змагались 75 пілотів. Слава Путятін виступив в класі «Junior». За підсумками відбіркових хітів він 33-й і впевнено проходить до передфінальних гонок. У передфіналі «А» приїжджає 28-м. У підсумку - 44-те місце серед 81-го пілота. Наступного уік-енду відбудеться четвертий заключний етап цієї серії, на якому Олександр Партишев та Слава Путятін продовжать боротьбу.

За 700 км на північ в місті Адріа інші наші співвітчизники створювали напругу в гонках I-го етапу «Central-European Rotax Max Challenge». Відразу сім українців «палили гуму» в класі «Micro»: Лев Крутоголов, Янніс Андрос, Олексій Яремій, Ярослав Нельга, Олександр Бондарев, Едгар Анпілогов та Олексій Круглов. Шість з них потрапляє у супер фінал. А Олександр Бондарев у підсумку досягає неймовірного четвертого місця (всього в класі прийняв участь 41 пілот). В класі «Mini» виступив Тимофій Гаврилець, який у супер фіналі приїжджає 12-м. Нікіта Фурніка заявився у класі «Junior» і у підсумку посів 29-те місце. Віталій Нельга в класі «DD2 Master» у підсумку зайняв 16-ту позицію.

Попереду багато цікавих європейських гонок з провідними пілотами. Висококонкурентне середовище як умова стрімкого професійного зростання! Бажаємо нашим пілотам досягнення неймовірних висот і найнеочікуваніших результатів! Мрійте сміливіше!

Прес-служба Комітету картингу FAU

Фото можна знайти в галереї