Розпочинає Кам’янське!

Привіт картинговий сезон 2018! Впевнені, ти будеш ефектним та видовищним. Ти зростиш нових Чемпіонів та зробиш ще більш зрілими тих, для кого маєш стати «наступним». Ти подаруєш незабутні емоції, та точно полоскотиш наші нерви. Ти не раз проініціюєш вислів наших близьких та рідних – «больные». Нагадаєш, що дружба - це все! Ти відкриєш в багатьох з нас друге, третє, четверте, п'яте... дихання, яке так буде необхідне під ранок під час складання двигуна або на останніх колах гонки для вирішального обгону. Ти подаруєш мрію новачкам і підтримаєш вогонь пристрасті у «бувалих». Ти об'єднаєш нас навколо бесід про наші кращі гонки в минулому та не даш забути тих, кого вже нема з нами. Ти точно підкинеш думку «а може не треба було» тим, хто вирішив зробити «тимчасову паузу» і пропустити сезон. Ти багато чому нас навчиш. Ти станеш сезоном, про який ми точно колись будемо згадувати довгими картинговими вечорами. Історія 2018 починається! Ти з нами?

Welcome to Ukraine's Karting! Картинг - незабутні враження гарантовано!

Наші оплески новим пілотам великої картингової родини: Федоренко Лука, Сілкіна Вероніка, Величко Павло, Пророк Євгеній, Вартанян Валерій.

Вітаємо переможців і призерів першої гонки сезону!

Велика подяка «Dnipro Kart» за те, що ти є!

Дякуємо за підтримку генеральному страховому партнеру, компанії – «БРОКБІЗНЕС».

За те, що робите картинг відомим, дякуємо медіа партнерам: ua.motorsport.com, www.auto.ria.com, www.autocentre.ua, www.sport.ua, www.xsport.ua, autosport.pfv.com.ua.

Прес-служба Комітету картингу FAU