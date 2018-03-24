Інформаційне повідомлення про засідання Комітету картингу FAU

24 березня 2018 року, у м. Києві за ініціативою Голови Комітету картингу FAU Чупініна А. О. відбулось розширене засідання Комітету.

Участь у засіданні взяли більше 30 фахівців картингу, керівники команд – учасників Чемпіонату України, представники власників спортивних об’єктів, виробників спортивної техніки, організатори спортивних заходів.

Присутнім на зборах був Голова КАС FAU Шредер М. О.

Учасники засідання обговорили актуальні питання розвитку картингу, пропозиції щодо вдосконалення системи проведення змагань, організації діяльності Комітету картингу FAU.

За результатами обговорення та з метою вдосконалення системної та продуктивної роботи Комітету картингу FAU визнано за необхідне розробку та подальше затвердження КАС FAU «Положення про Комітет картингу FAU», з врахуванням особливості картингу, як базової дисципліни автомобільного спорту, та враховуючи організацію діяльності Міжнародної комісії картингу FIA (СIK-FIA) у складі Міжнародної Автомобільної Федерації (FIA).

Враховуючи необхідність залучення широкого кола фахівців до розробки проекту Положення, учасниками засідання сформовано робочу групу у складі:

- Бараннік Матвій (м. Харків);

- Борщ Геннадій (м. Київ);

- Діщук Геннадій (м. Київ);

- Крамар Євген (м. Київ);

- Мартинюк Олександр (м. Одеса);

- Таранець Дмитро (м. Київ);

- Чупінін Андрій (м. Дніпро).

Робочій групі доручено підготувати проект Положення для громадського обговорення не пізніше 3-4 тижнів, починаючи з 24.03.2018 року.

Учасники засідання взяли до уваги інформацію Комітету картингу FAU, що з врахуванням пропозицій команд та фахівців, Комітет готує уточнення регламентуючих документів змагань з картингу на 2018 рік, а саме:

- скасування пломбування двигунів Rotax у класах картів «Безкоробка-юніор» та «Безкоробка». Технічний контроль вищеозначених двигунів на змаганнях Чемпіонату України з картингу (МК) 2018 року доручено здійснювати Лазарєву Олегу, м. Київ;

- корегування процедури сплати стартових внесків на змаганнях з картингу.

Вказані уточнення до регламентуючих документів будуть у найкоротший термін направлені на затвердження КАС FAU.

Секретар зборів Ю. В. Тарногродська.

Комітет картингу Автомобільної федерації України

СПИСОК присутніх на розширеному засіданні Комітету картингу FAU (м. Київ 24.03.2018 року)

1. Бараннік Матвій (м. Харків)

2. Борщ Геннадій (м. Київ)

3. Діщук Геннадій (м. Київ)

4. Єрмаков Анатолій (м. Київ)

5. Железняк Роман (м. Одеса)

6. Зайцев Антон (м. Київ)

7. Зайцев Сергій (м. Київ)

8. Іванов Андрій (м. Кам’янське)

9. Кияниченко Іван (м. Київ)

10.Ковдоб Максим (м. Чернігів)

11.Кононець Олександр (м. Київ)

12.Кравченко Олександр (м. Чернігів)

13.Крамар Віктор (м. Київ)

14.Крамар Євген (м. Київ)

15.Красько Євген (м. Чернігів)

16.Лазарєв Олег (м. Київ)

17.Лучинський Олександр (м. Київ)

18.Мартинюк Олександр (м. Одеса)

19.Мороз Валерій (м. Кам’янське)

20.Ніконенко Костянтин (м. Київ)

21.Петренко Василь (м. Одеса)

22.Півень Іван (м. Дніпро)

23.Подтергер Сергій (м. Чернігів)

24.Понєдельнік Євген (м. Кам’янське)

25.Самусь Олександр (м. Київ)

26.Скаля Владислав (м. Київ)

27.Таранець Дмитро (м. Київ)

28.Тарногродська Юлія (м. Київ)

29.Ткаченко Галина (м. Запоріжжя)

30.Ткаченко Олександр (м. Запоріжжя)

31.Чупінін Андрій (м. Дніпро)

32.Шредер Микола (м. Київ)