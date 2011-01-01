«Сахара» «по-киевски»: зрелищное открытие сезона

«Сахара», ставшая 1-м этапом национальной серии по джип-спринту «Ukrainian Raid Series», надолго запомнится как зрителям, так и участникам. Мало того, что настоящих ралли-рейдовых гонок в окрестностях Киева не было уже несколько лет, подобный зимний этап и вовсе является уникальным в своем роде спортивным событием, ранее лишь пару раз проводившимся в Украине. В данном же случае скоростное состязание внедорожников и вовсе прошло в городской черте - всего в паре минут от транспортных развязок на Оболони, так что добраться до трассы у зрителей не составляло труда.

Несмотря на серьезную задержку старта, повлекшую за собой сокращение дистанции, болельщики, дождавшиеся экипажи зачета «Спорт», однозначно не пожалели. Мощные спортивные «джипы» наверняка надолго оставили в их памяти зрелищные впечатления. Чего только стоили прыжки на трамплинах этих полноприводных исполинов. А ведь участников еще ждали несколько бродов, местами топкая от начавшейся оттепели трасса, немало песка на косе, и это не говоря об участках практически полного бездорожья!

Трасса состояла из почти 14-километрового кольца, которые экипажи зачета «Спорт» прошли 5 раз. Участники «Стандарт» и «Тюнинг», выступающие на серийной технике, проехали по три круга и еще один в том же направлении под вечер. Причем он стал особенно сложным, так как к этому моменту трасса серьезно разрылась. С учетом надвигающейся темноты и по соображениям безопасности зачет «Спорт» остался без второй половины гонки. Однако, и первой с лихвой хватило, чтобы бросить достойный спортивный вызов участникам, преподнеся отчасти неожиданный результат.

Так главные фавориты и прошлогодние победители «Ukrainian Raid Series» Николай Кузнецов с Виталием Евтеховым сразу взяли высокий темп. Как оказалось – слишком высокий! На их Toyota FJ Cruiser трижды «разувались» колеса, что не могло не сказаться на результате. Свои 5 кругов экипаж прошел за 2 часа 10 минут, в итоге заняв только третье место. А главные призы между собой разыграли отец и сын Полийчуки. Леонид, выступающий вместе с Андреем Солоповым на Toyota FJ Cruiser, не оставил шанса оппозиции, пройдя дистанцию за 1 час 51 минуту и при этом не собрав ни одного штрафа. Его отец Константин выступает на спортивном прототипе Mitsubishi вместе со штурманом Юрием Кондратьевым. Они также прошли дистанцию чисто, но на три минуты медленнее, что и предопределили исход «Сахары». По времени на трассе лишь полторы минуты старшему Полийчуку уступил Александр Сафронков, выступающий на Toyota Land Cruiser. Однако, его штурман Анатолий Зеленский ошибся при первом прохождении косы, собрав два часа штрафов, которые и отбросили их экипаж на 4-е и последнее место в зачете «Спорт».

Всего же на старт «Сахары» вышло 15 экипажей, практически поровну разбитые на три класса. При этом, несмотря на сложность трассы, в каждом из них оказалось всего по одному сошедшему.

К сожалению, среди них числится фаворит «Тюнинга» и прошлогодний победитель этого зачета Николай Британ, которому ассистирует Ирина Павлик. Они также взяли высокий темп, однако, не успели пройти и одного круга, сойдя с оторванным задним колесом на их Toyota. Казалось, что в отсутствии Британа победа в классе обеспечена дуэту Леонид Протасов / Владимир Чеботарь. В прошлом году при двух стартах они дважды уверенно побеждали в зачете «Стандарт», серьезно превосходя оппозицию. Однако, в этот раз на VW Amarok киевлян прямо перед стартом возникли проблемы с амортизаторами, что не могло не сказаться на темпе. Более того, пытаясь угнаться за лидерами, Протасов допускает ошибку и «зарывается» в снегу на последнем круге. Это привело к потере еще пяти минут. А этими лидерами и в итоге победителями зачета «Тюнинг» стали Иван Кравцов с Геннадием Стаматиным, выступающие на Toyota FJ Cruiser. Идя в ритме, почти не уступающем зачету «Спорт», на первых трех кругах они опередили опытного ветерана на пару минут, еще прибавив в скорости на заключительном отрезке гонки. Аналогично и Александр Мироненко с Романом Бочаровым, также едущие на Toyota FJ Cruiser, смогли опередить на три минуты дуэт Протасова / Чеботаря. Но и тут штурман допустил сразу несколько серьезных ошибок при первом прохождении по коварной косе. Они вылились в 2,5 часов штрафов и, как результат, в третье (и последнее) место в «Тюнинге».

Сложнее всего на «Сахаре» пришлось участникам из зачета «Стандарт». Мало того, что они выступают на абсолютно серийной технике, их штурманам, большинство из которых не имеют опыта и являются любителями, довелось ощутить себя настоящими первооткрывателями. Именно «Стандарт» открывал день, идя по трассе первыми. Ситуация осложнилась тем, что и без того непростая с точки зрения навигации трасса оказалась испещрена множеством следов от прошедших накануне на косе любительских соревнований. В итоге на первом круге в этом месте навигационных ошибок не избежал ни один из шести стартовавших в «Стандарте» экипажей. Да и в дальнейшем проблемы особенно с навигацией возникали у большинства из участников. В итоге лучшим тут стал экипаж Виталий Емец / Александр Черняк, выступающие на скромной «Ниве». При этом даже на их счету имеется один час штрафов за непройденные точки, но у остальных пенальти и вовсе измеряются многими часами. Главное же, что почти все любители за исключением одного экипажа увидели финиш, получив уникальный опыт действительно непростой, да еще и зимней гонки.

Впереди всех ожидает достаточно длинный сезон джип-спринта, так что у отстающих будет еще не один шанс отыграться.

Пресс-служба «Ukrainian Raid Series»

Фото предоставлены пресс-службой «Ukrainian Raid Series»

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