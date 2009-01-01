Tsunami RT: первые официальные тесты

После яркого начала сезона, когда украинская команда Tsunami RT с международным экипажем (украинцы Андрей Круглик и Александр Гайдай, француз Ком Ледогар, итальянец Алессио Ровера) на марафонской гонке «24 часа Дубая» в январе добилась наивысшего успеха в своей истории в данном виде соревнований (шестое место в абсолютном зачете суточной гонки и победа в своем дивизионе), наступил большой перерыв. Последние два месяца были посвящены подготовке техники и формированию состава участников для выступлений в двух сериях – Porsche Carrera Cup France и Porsche Carrera Cup Italia. Сейчас наконец-то пришло время официальных тестов…

Новый сезон в кубковых сериях Porsche открыли официальные тесты Porsche Carrera Cup France, которые состоялись 20 марта на известном автодроме Circuit de Nevers Magny-Cours, который в 1991-2008 годах принимал у себя «Гран-При Франции», этап Формулы-1. В заездах приняли участие 17 пилотов, в том числе два от Tsunami RT – первым номером нашей команды по-прежнему остается итальянец Алессио Ровера (прошлогодний чемпион Porsche Carrera Cup Italia). А вот в Дивизионе В (джентльмен-драйверы) появился новый пилот – 44-летний шотландец Марк Никол, до того выступавший в различных национальных сериях (от Vento VR6 Challenge UK до Lamborghini Trophy). По иронии судьбы, Марк стал своеобразным однофамильцем своего предшественника в команде – француза Тома Николля, выступавшего за Tsunami RT в 2017 году.

Тестовый день состоял из двух сессий, утренней и дневной. Пока Марк Никол осваивал совершенно новый для себя автомобиль Porsche 911 GT3 Cup Type 991, Алессио Ровера активно работал с настройками техники и боролся за лучшие времена на трассе – в обеих сессиях наш пилот неизменно становился вторым. По итогам тестового дня Ровера занял третье место – впереди оказались только французы Валентин Ассе-Кло и Жюльен Андлауэр, прошлогодний чемпион Porsche Carrera Cup France. Сезон во французской серии стартует почти через полтора месяца – первый этап состоится 3-5 мая в Бельгии на легендарной трассе Circuit de Spa-Francorchamps (одной из старейших в Европе, которая приняла первые гонки в 1922 году).

Алессио Ровера: «Тесты прошли отлично. Хотя условия были далеко не идеальные (температура всего 5-6 градусов,) мы проделали отличную работу вместе с командой и инженером. Маньи-Кур – трасса с довольно интересной комбинацией медленных и быстрых поворотов, где не так просто найти идеальные настройки. Кроме того, машина в версии 2018 года заметно отличается от прошлогодней – она мощнее и более точная в пилотировании. Так что это было отличное испытание для нас всех – и результаты, на мой взгляд, получились неплохими».

Марк Никол: «Это было незабываемо – первый мой выезд на Porsche вместе с Tsunami RT на трассе в Маньи-Кур. Команда великолепна, машина прекрасна, и я с нетерпением жду следующего старта!»

В ближайшее время Tsunami RT примет участие в двух официальных тестовых сессиях в Porsche Carrera Cup Italia, которые состоятся в Мизано на Misano World Circuit Marco Simoncelli (28 марта) и в Имоле на Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (10 апреля). По сравнению с прошлым годом состав нашей команды в итальянской серии полностью обновлен – ее цвета будут защищать Алекс де Джакоми (двукратный победитель Porsche Carrera Cup Italia в зачете Michelin Cup, для джентльмен-драйверов) и юниор-дебютант Томмазо Моска (10 апреля ему исполнится 18 лет), прошлогодний бронзовый призер серии Audi Sport TT Cup.

Все последние новости о Tsunami RT можно узнать на ее официальном сайте, а также на странице команды в Facebook: tsunami-rt.com/ и www.facebook.com/Tsunami.RT

Фото Porsche Carrera Cup France - Alexis Goure