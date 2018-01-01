Во Львове прошел судейско-тренерский семинар

В минувшие выходные Комитет официальных лиц FAU совместно со Львовским государственным университетом физической культуры имени Ивана Боберского провели двухдневный семинар для официальных лиц, тренеров и участников соревнований.

Кроме общих вопросов по главным документам FAU для автомобильного спорта и безопасности проведения соревнований слушатели семинара получили большой объем информации о контроле физического и психологического состояния профессиональных гонщиков. В частности, Мирослав Пришляк осветил тему профилактики опорно-двигательного аппарата в автоспорте. Олег Рыбак акцентировал внимание на механических и психологических нагрузках на организм пилотов. Вера Будзин рассказала о медицинском обеспечении автомобильных соревнований, а также о порядке оказания первой медицинской помощи при инцидентах. Людмила Рыбак объяснила порядок проведения психофизиологических тестов для спортсменов.

Организаторы семинара выражают большую благодарность всем присутствовавшим на семинаре лекторам, а также представителям Львовского государственного университета физической культуры.

По материалам организатора