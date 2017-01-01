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В Херсоне пройдет судейский семинар

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В Херсоне пройдет судейский семинар

31 марта 2018-го года в Херсоне состоится судейский семинар для желающих получить лицензию официального лица категорий «ассистент», «третья», «вторая».

В программе семинара будут рассмотрены основные регламентирующие документы для автоспорта – Национальный спортивный кодекс FAU и Правила честной игры FAU. А также пакет регламентов, касающихся дисциплины «ралли». По завершении семинара состоится заседание аттестационной комиссии при Херсонском отделении FAU, по итогам которого будут присуждены квалификационные категории для участников семинара.

Адрес проведения семинара: Херсон, Николаевское шоссе, 19А, аудитория 312.

Время регистрации участников семинара: 30 марта 2018 года с 16:00 до 18:00.

Время проведения семинара: 31 марта 2018 года с 13:00 до 19:00.

Ответственное лицо за проведение семинара: Киселев Владимир Геннадиевич, тел. +380 (50) 505-71-36, e-mail: avgyst208@ukr.net

Желающим принять участие в семинаре просьба зарегистрироваться в произвольной форме по указанным телефону или электронной почте.

По материалам организаторов семинара

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Источник: Fau.ua

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