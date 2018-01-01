Украинец Вадим Притуляк принял участие в Кубке мира

В минувший уик-энд в Объединенных Арабских Эмиратах прошел второй этап Кубка мира по кросс-кантри ралли «Dubai International Baja». Одним из участников гонки выступал украинец Вадим Притуляк, выигравший ее в прошлом году в своем классе Т3.

Пилот был готов повторить этот результат, о чем, например, говорят лучшие времена на каждом из двух спортивных спецучастков прошедшей бахи. Однако, поклонники украинца так и не увидели его фамилию в итоговом протоколе этапа. После аварий Вадима на его легком багги Polaris RZR 1000 судьи назначили украинцу штрафное время более чем на двадцать один час, что в итоге отодвинуло Притуляка на последнюю строчку предварительного списка позади остальных пяти соперников. А затем не позволило попасть в окончательную таблицу.

Сейчас Вадим успешно проходит восстановление после гоночных инцидентов в арабских песках и надеется еще побороться за очки Кубка мира на следующих этапах.

По материалам организатора

Фото MCH Photo