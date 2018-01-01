В національному Чемпіонаті Іспанії з картингу лідирує юний українець

Олександр Бондарев, 8-річний українець, дебютував у національному Чемпіонаті Іспанї у складі професійної команди «EKR kart racing».

Перший етап, що проходив на картодромі Lucas Guerrero у Валенсії, складався з двох фінальних заїздів, в яких взяло участь по 25 пілотів. Олександр переміг у першому фіналі і був другим у другому, чим немало здивував досвічених іспанських спортсменів та глядачів. На своїй першій у житті прес-конференції, куди організатори запросили Олександра, відповідаючи на запитання, як йому це вдалося, юний пілот відповів: «Все нормально, я завжди приїжджаю і перемагаю».

Таким чином, після першого етапу у Чемпіонаті Іспанії лідирують українець Олександр Бондарев і іспанець Алекс Соріано Рінкон (Aleix Soriano Rincon), які мають по 85 залікових балів. Найближчий переслідувач має 72 бали.

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Прес-служба Комітету картингу FAU