Інформаційне повідомлення
Шановні члени FAU,
Інформуємо про публікацію документів, затверджених Комісією FAU з питань історії автомобілізації і історичних транспортних засобів (КІТЗ FAU):
- Процедура формування календаря заходів FAU у сфері відповідальності КІТЗ FAU;
- Положення про порядок оцінки та встановлення рейтингу заходів у сфері відповідальності КІТЗ FAU;
- Рапорт оцінки заходу у сфері відповідальності КІТЗ FAU.
З питань участі у діяльності КІТЗ FAU просимо звертатись за електронною адресою chv@fau.ua або безпосередньо до членів КІТЗ FAU.
Виконавча дирекція
Оновлені документи КІТЗ FAU можна знайти на сайті FAU в розділі «Документы -> Документы КИТС FAU».
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