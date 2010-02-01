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Інформаційне повідомлення

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Інформаційне повідомлення

Шановні члени FAU,

Інформуємо про публікацію документів, затверджених Комісією FAU з питань історії автомобілізації і історичних транспортних засобів (КІТЗ FAU):

- Процедура формування календаря заходів FAU у сфері відповідальності КІТЗ FAU;

- Положення про порядок оцінки та встановлення рейтингу заходів у сфері відповідальності КІТЗ FAU;

- Рапорт оцінки заходу у сфері відповідальності КІТЗ FAU.

З питань участі у діяльності КІТЗ FAU просимо звертатись за електронною адресою chv@fau.ua або безпосередньо до членів КІТЗ FAU.

Виконавча дирекція

Оновлені документи КІТЗ FAU можна знайти на сайті FAU в розділі «Документы -> Документы КИТС FAU».

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Источник: Fau.ua

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