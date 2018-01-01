НТЗ з тріалу у Харкові

Шановні члени FAU!

Інформуємо, що 10 лютого 2018 року ФОП Тесаловський Олексій Борисович на тимчасовому об’єкті за адресою м. Харків, с. Бражники проводить навчально-тренувальні збори з тріалу.

Організатор взяв на себе зобов’язання провести навчально-тренувальний збір з дотриманням вимог НСК FAU.

Інформацію про умови участі можна отримати у особи, відповідальної за проведення НТЗ: Тесаловський Олексій Борисович, +380 (99) 183–22–26

За повідомленням Організатора навчально-тренувального збору.