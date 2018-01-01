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Машина Аль-Раджи чуть не отправилась в Тихий океан на пятом этапе Дакара

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Лишь с помощью партнера по команде удалось достать автомобиль из воды.
Автомобиль Язида Аль-Раджи застрял в океане
Автомобиль Язида Аль-Раджи застрял в океане
скриншот

Автомобиль команды X-Raid чуть не отправился в плаванье в Тихий океан из-за чего ему чуть не пришлось завершить участие в ралли.

Пилот Язид Аль-Раджи, находившийся за рулем Mini, проехал слишком близко к воде и его автомобиль внезапно накрыло волной.

Вытянуть машину из воды смогли лишь с помощью напарника Аль-Раджи по X-Raid Микко Хирвонен, который вытянул автомобиль и дотянул его до финиша.

Ранее сообщалось, что лидер Дакара попал в аварию и досрочно завершил выступление на многодневке.

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Теги: гонки, автоспорт, Дакар
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