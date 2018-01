Машина Аль-Раджи чуть не отправилась в Тихий океан на пятом этапе Дакара

Автомобиль команды X-Raid чуть не отправился в плаванье в Тихий океан из-за чего ему чуть не пришлось завершить участие в ралли.

Пилот Язид Аль-Раджи, находившийся за рулем Mini, проехал слишком близко к воде и его автомобиль внезапно накрыло волной.

Вытянуть машину из воды смогли лишь с помощью напарника Аль-Раджи по X-Raid Микко Хирвонен, который вытянул автомобиль и дотянул его до финиша.

Unpredictable things happen during the #Dakar2018, such as pulling on the rope against your own 🚗 Will @Yazeed_AlRajhi manage to take it out of the 🌊🌊?

// Cosas impredecibles pasan en el #DakarRally, como tirar la cuerda contra tu propio 🚗 ¿Podrán sacarlo del 🌊🌊? pic.twitter.com/4lokS2QZ0B