Лидер Дакара попал в аварию и досрочно завершил выступление на многодневке

Сэм Сандерленд травмировал спину.

Лидер Дакара в зачете мотоциклов и победитель прошлогоднего ралли-рейда Сэм Сандерленд досрочно закончил участие в марафоне. Об этом сообщает официальный Facebook многодневки.

Сандерленд получил повреждение спины незадолго до окончания спецучастка на четвертом этапе марафона. С трассы британца эвакуировали на бивуак, где врачи подтвердили, что мотоциклист не сможет продолжить участие в Дакаре.

После того, как Сандерленд снялся, лидерство в турнирной таблице перешло к французу Адриену ван Беверену.

Ранее сообщалось, что Аль-Аттия и Лопрайс выиграли первый этап в своих классах.