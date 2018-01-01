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Лидер Дакара попал в аварию и досрочно завершил выступление на многодневке

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Сэм Сандерленд травмировал спину.
Сэм Сандерленд
Сэм Сандерленд
Getty Images

Лидер Дакара в зачете мотоциклов и победитель прошлогоднего ралли-рейда Сэм Сандерленд досрочно закончил участие в марафоне. Об этом сообщает официальный Facebook многодневки.

Сандерленд получил повреждение спины незадолго до окончания спецучастка на четвертом этапе марафона. С трассы британца эвакуировали на бивуак, где врачи подтвердили, что мотоциклист не сможет продолжить участие в Дакаре.

После того, как Сандерленд снялся, лидерство в турнирной таблице перешло к французу Адриену ван Беверену.

Ранее сообщалось, что Аль-Аттия и Лопрайс выиграли первый этап в своих классах.

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Теги: Дакар, травма, гонка, ралли, автоспорт
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