Дакар-2018: Аль-Аттия и Лопрайс выиграли первый этап в своих классах
Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия стал победителем первого этапа ралли-марафона Дакар в классе внедорожников. Второе место занял Бернхардт тер Бринке, третье время — у Николаса Фухса.
Действующий чемпион Дакара Стефан Петерансель ограничился 11-м результатом, его напарник по Пежо Себастьен Леб из-за проблем с тормозами стал 29-м с отставанием в пять с половиной минут. Всего в этом классе стартовали 92 участника.
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) 0:21.51
2. Бернхардт тер Бринке (Toyota) +0.25
3. Николас Фухс (Borgward) +0.34
4. Брайс Мензис (Mini) +0:38
5. Нани Рома (Mini) +0.53
В классе грузовиков победу одержал чешский гонщик Алеш Лопрайс. Второй результат у Мартина ван ден Бринка. Третье время у россиянина Эдуарда Николаева.
1. Алеш Лопрайс (Татра) 00:25,15
2. Мартин ван ден Брик (Рено) +00:00,22
3. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +00:00,29
4. Тон ван Генугтен (Ивеко) +00:01,11
5. Антон Шибалов (КАМАЗ) +00:01,18
Победитель минувшего ралли-марафона Дакар Сэм Сандерленд открыл Дакар-2018 с победы на первом этапе среди мотоциклов. Вторым к финишу пришел Андре ван Беверен, третий результат - у Пабло Кинтанильи.
1. Сэм Сандерленд (KTM) 20:56
2. Андре ван Беверен (Yamaha) +00:32
3.Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +00:55
4. Хоан Барреда Борт (Honda) +00:56
5. Ксавье де Сультре (Yamaha) +01:06.
Среди квадрациклов победу на спецучастке протяженностью 31 км одержал чилиец Игнасио Касале, второе место - за россиянином Сергеем Карякиным, третий результат - у Себастьена Суде.
1. Игнасио Касале (Yamaha) 00:27,32
2. Сергей Карякин (Yamaha) +1:00
3. Себастьен Суде (Yamaha) +2:24
4. Камиль Вишневский (Can-Am) +2:38
5. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +2:59.
В категории мотовездеходов лидерство захватил местный пилот Анибаль Альяга. Второе место у испанца Хосе Луиса Пеньи Кампо, третье время продемонстрировал французский гонщик Клод Фурнье.
1. Анибаль Альяга (Polaris) 00:31,27
2. Хосе Луис Пенья Кампо (Polaris) +0,03
3. Клод Фурнье (Polaris) +0,03
4. Педро Де Мелло Брейнер (Yamaha) +0,04
5. Камелия Липароти (Yamaha) +0,04
Полная версия правил