Юрий Протасов выиграл ралли-спринт на «Хунгароринге»

Украинец Юрий Протасов в конце декабря успешно провел «боевую» тренировку на венгерском кольце «Хунгароринг», уверенно выиграв в своем классе ралли-спринт «SZILVESZTER RALLYE».

Учитывая время проведения, – последняя неделя декабря, - гонка собрала на старте достаточно большое число венгерских и иностранных пилотов. Например, вместе с экипажем Юрия Протасова и Павла Черепина за кубки моноприводного класса Н8 сражались еще 36 пар участников на самой разнообразной технике от BMW Z4 M Coupe и Lotus Exige до Lada VFTS и даже Lada 2101. Украинцы стартовали на Citro?n DS3 R3T Max, на котором не оставили ни единого шанса себя обогнать в общем списке на шести асфальтовых спецучастках, проложенных непосредственно по треку кольца «Формулы 1» и различным вспомогательным дорогам автодрома. Попутно они оставили за собой три победы на допах и на 54,7 километрах «боевой» дистанции опередили ближайшего соперника на BMW M3 E30 почти на двадцать четыре с половиной секунды.

По материалам организатора

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