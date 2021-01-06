Умер трехкратный победитель 500 миль Индианаполиса Пэт Патрик

Патрик — один из семи владельцев команд, которые побеждали в Инди-500 трижды и более.

В Финиксе, Аризона, на 92-м году жизни скончался Юил «Пэт» Патрик, владелец команды Patrick Racing, которая трижды побеждала в гонке 500 миль Индианаполиса, сообщает Racer.

В составе команды Патрика Гордон Джонкок одержал обе свои победы в Инди-500 в 1973-м и 1982-м годах. Финиш 500 миль Индианаполиса 1982 года стал одним из самых знаменитых в истории знаменитой гонки — Гордон Джонкок опередил ставшего вторым Рика Мирса на 16 сотых секунды. Также в 1989-м году гонку на «Старой кирпичнице» в составе Patrick Racing выиграл экс-чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди, а Пэт Патрик стал третьим в истории Индикар владельцем команды, победившей в Инди-500 трижды и более. Сейчас их уже семеро.

Кроме того, Джонкок и Фиттипальди в составе команды Пэта Патрика становились чемпионами Индикар в 1976 и 1989 годах соответственно.

Всего за 35 сезонов в Индикар с 1970 по 2004 год гонщики Patrick Racing выиграли 45 гонок.

Ранее сообщалось о том, что из-за пандемии коронавируса начало сезона 2021 года в Индикар было перенесено.