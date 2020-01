Нидерландский гонщик скончался в больнице после аварии на Дакаре

Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался в больнице, об этом сообщает Cross Country Rally.

Стравер 16 января попал в аварию. Эдвин не справился с управлением во врем прохождения. В результате падения у спортсмена был выявлен перелом шейного позвонка. Кроме того сообщается, что у Стравера на десять минут остановилось сердце.

Медики оперативно вернули к жизни мотогонщика и эвакуировали в больницу в Рияде.

Позавчера, 22 января, было принято решение о том, что спортсмена нужно перевезти из больницы в Нидерланды, но в ночь с 23 на 24 января он скончался.

Motorcyclist Edwin Straver, who was severely injured in a fall during the 11th stage of Dakar 2020, has passed away.



Everyone associated with the Dakar expresses their sincere condolences to Edwin's family and friends.



