Фернандо Алонсо попал в серьезную аварию на Дакаре

Испанский пилот Фернандо Алонсо попал в серьезную аварию на десятом этапе ралли Дакар-2020, которое проходит в Саудовской Аравии.

Алонсо на этапе не сумел справиться с управлением. Испанец не рассчитал, что за подъемом на гору его будет ждать резкий спуск. Машина вылетела с горы боком, что привело к тому, что авто несколько раз перевернулось.

После падения машина стала на колеса, что позволило быстро вернуться на этап Однако, гонку команда продолжила без лобового стекла.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!



He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!



Live race updates ➡ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5