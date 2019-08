Известный гонщик NASCAR попал в авиакатастрофу

Звездный гонщик NASCAR Дейл Эрнхардт-младший попал в авиакатастрофу.

Читай также: Игроки Торино вышли на игру с Ювентусом в футболках в память о жертвах авиакатастрофы

Как сообщает ABC News, спортсмен вместе со своей женой и маленькой дочерью находился на борту частного самолета, который приземлился в аэропорту Элизабеттаун (штат Теннесси, США). Во время посадки воздушное судно сошло с взлетно-посадочной полосы и разбилось.

Отмечается, что во время инцидента никто серьезно не пострадал, пилоты и пассажиры остались живы. Сам Эрнхардт получил лишь порезы и ссадины. .

NEW: Video shows thick, black smoke rising from the site of a small plane crash that was carrying Dale Earnhardt, Jr. and his family. Everyone on board, including Earnhardt, escaped the wreck, said the local sheriff. https://t.co/2nqljR6C5C pic.twitter.com/noizctpZVk