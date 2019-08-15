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Известный гонщик NASCAR попал в авиакатастрофу

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Дейл Эрнхардт-младший находился на борту частного самолета вместе со своей семьей.
Дейл Эрнхардт-младший
Дейл Эрнхардт-младший
Getty Images

Звездный гонщик NASCAR Дейл Эрнхардт-младший попал в авиакатастрофу.

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Как сообщает ABC News, спортсмен вместе со своей женой и маленькой дочерью находился на борту частного самолета, который приземлился в аэропорту Элизабеттаун (штат Теннесси, США). Во время посадки воздушное судно сошло с взлетно-посадочной полосы и разбилось.

Отмечается, что во время инцидента никто серьезно не пострадал, пилоты и пассажиры остались живы. Сам Эрнхардт получил лишь порезы и ссадины. .

В настоящее время начато расследование причин авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что во время гонки NASCAR в США произошла крупная авария

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Теги: гонки, автоспорт, NASCAR, авиакатастрофа, крушение, авария
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