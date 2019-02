Крупная авария произошла во время гонки NASCAR в США

Во Флориде (США) состоялась гонка NASCAR Дайтона 500, во время которой произошла авария с участием около 20-ти машин.

Во время прохождения трассы Toyota и Ford Mustang неудачно столкнулись, что вызвало так называемый “эффект домино“: рядом находящиеся автомобили сталкивались друг с другом, ежесекундно увеличивая число участников инцидента.

Видео случившегося опубликовано на страничке NASCAR в Twitter.

The Big One strikes in the closing laps at @DISupdates.#DAYTONA500 pic.twitter.com/wBHo7EH6Ok