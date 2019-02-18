Переключиться на мобильную версию

Крупная авария произошла во время гонки NASCAR в США

Комментариев: 1
Около 20-ти машин попали в страшную аварию.
Жуткая авария на гонке NASCAR Дайтона 500
Жуткая авария на гонке NASCAR Дайтона 500
Кадр из видео

Во Флориде (США) состоялась гонка NASCAR Дайтона 500, во время которой произошла авария с участием около 20-ти машин.

Читай также: Гонщица Формулы-3 собирается вновь сесть за руль болида после жуткой аварии и операции

Во время прохождения трассы Toyota и Ford Mustang неудачно столкнулись, что вызвало так называемый “эффект домино“: рядом находящиеся автомобили сталкивались друг с другом, ежесекундно увеличивая число участников инцидента.

Видео случившегося опубликовано на страничке NASCAR в Twitter.

А вот Райан Прис на Chevrolet сумел избежать столкновения:

Несмотря на аварию, гонка продолжилась, и ее победителем стал Дэнни Хэмлин на Toyota.

Пресс-служба NASCAR опубликовала несколько фотографий автомобилей, попавших в аварию:

Автомобили после жуткой аварии
Автомобили после жуткой аварии
twitter.com/NASCAR

Автомобили после жуткой аварии
Автомобили после жуткой аварии
twitter.com/NASCAR

Автомобили после жуткой аварии
Автомобили после жуткой аварии
twitter.com/NASCAR

Автомобили после жуткой аварии
Автомобили после жуткой аварии
twitter.com/NASCAR

Автомобили после жуткой аварии
Автомобили после жуткой аварии
twitter.com/NASCAR

Автомобили после жуткой аварии
Автомобили после жуткой аварии
twitter.com/NASCAR

Ранее сообщалось, что игрок Ювентуса Дуглас Коста попал в дорожную аварию.

Поделись:
Теги: NASCAR, автоспорт, авария, гонка, видео, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  18.02.2019, 11:21
Оценка:  -1
гость
проклятые кацапы! и здесь нагадили!
или это баба юля?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь