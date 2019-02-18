Крупная авария произошла во время гонки NASCAR в США
Во Флориде (США) состоялась гонка NASCAR Дайтона 500, во время которой произошла авария с участием около 20-ти машин.
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Во время прохождения трассы Toyota и Ford Mustang неудачно столкнулись, что вызвало так называемый “эффект домино“: рядом находящиеся автомобили сталкивались друг с другом, ежесекундно увеличивая число участников инцидента.
Видео случившегося опубликовано на страничке NASCAR в Twitter.
The Big One strikes in the closing laps at @DISupdates.#DAYTONA500 pic.twitter.com/wBHo7EH6Ok— NASCAR (@NASCAR) 17 февраля 2019 г.
А вот Райан Прис на Chevrolet сумел избежать столкновения:
How, @RyanPreece_?— NASCAR (@NASCAR) 17 февраля 2019 г.
Just ... how? #DAYTONA500 pic.twitter.com/9oJkYuwdas
Несмотря на аварию, гонка продолжилась, и ее победителем стал Дэнни Хэмлин на Toyota.
.@dennyhamlin lets 'em know! ✌️@JoeGibbsRacing | #DAYTONA500 pic.twitter.com/zlRuNs80wt— NASCAR (@NASCAR) 18 февраля 2019 г.
Пресс-служба NASCAR опубликовала несколько фотографий автомобилей, попавших в аварию:
Ранее сообщалось, что игрок Ювентуса Дуглас Коста попал в дорожную аварию.
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или это баба юля?