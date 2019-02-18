Крупная авария произошла во время гонки NASCAR в США

Около 20-ти машин попали в страшную аварию.

Жуткая авария на гонке NASCAR Дайтона 500 Кадр из видео

Во Флориде (США) состоялась гонка NASCAR Дайтона 500, во время которой произошла авария с участием около 20-ти машин.

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Во время прохождения трассы Toyota и Ford Mustang неудачно столкнулись, что вызвало так называемый “эффект домино“: рядом находящиеся автомобили сталкивались друг с другом, ежесекундно увеличивая число участников инцидента.

Видео случившегося опубликовано на страничке NASCAR в Twitter.

А вот Райан Прис на Chevrolet сумел избежать столкновения:

Несмотря на аварию, гонка продолжилась, и ее победителем стал Дэнни Хэмлин на Toyota.

Пресс-служба NASCAR опубликовала несколько фотографий автомобилей, попавших в аварию:

Автомобили после жуткой аварии twitter.com/NASCAR

Автомобили после жуткой аварии twitter.com/NASCAR

Автомобили после жуткой аварии twitter.com/NASCAR

Автомобили после жуткой аварии twitter.com/NASCAR

Автомобили после жуткой аварии twitter.com/NASCAR

Автомобили после жуткой аварии twitter.com/NASCAR

Ранее сообщалось, что игрок Ювентуса Дуглас Коста попал в дорожную аварию.