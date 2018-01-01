Алонсо: Победить на "24 часа Дайтоны" было нелегко

Испанец рассказал о своей подготовке к престижной гонке.

Испанский пилот Фернандо Алонсо прокомментировал победу в марафоне “24 часа Дайтоны“.

"Я очень горжусь той работой, которую мы проделали: она длилась целый месяц. В декабре мы начали готовиться к гонке и получать необходимые документы о том, как работает Кадиллак.

Также мы начали изучать процессы, которые могут отличаться от других команд. Мы постарались интегрироваться как можно быстрее. Камуи и я старались узнать как можно больше от команды на тестах, а затем и на самой гонке. Это было очень, очень сложно. Условия менялись постоянно", - цитирует Алонсо пресс-служба соревнований.

В состав экипажа Фернандо Алонсо также входили Камуи Кобаяси, Джордан Тейлор и Ренгер ван дер Занде.

Ранее Алонсо объяснил причины ухода из Формулы-1 и рассказал, почему королевские гонки стали унылым зрелищем.