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Алонсо: Победить на "24 часа Дайтоны" было нелегко

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Испанец рассказал о своей подготовке к престижной гонке.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
twitter.com/BBCSport

Испанский пилот Фернандо Алонсо прокомментировал победу в марафоне “24 часа Дайтоны“.

"Я очень горжусь той работой, которую мы проделали: она длилась целый месяц. В декабре мы начали готовиться к гонке и получать необходимые документы о том, как работает Кадиллак.

Также мы начали изучать процессы, которые могут отличаться от других команд. Мы постарались интегрироваться как можно быстрее. Камуи и я старались узнать как можно больше от команды на тестах, а затем и на самой гонке. Это было очень, очень сложно. Условия менялись постоянно", - цитирует Алонсо пресс-служба соревнований.

В состав экипажа Фернандо Алонсо также входили Камуи Кобаяси, Джордан Тейлор и Ренгер ван дер Занде. 

Ранее Алонсо объяснил причины ухода из Формулы-1 и рассказал, почему королевские гонки стали унылым зрелищем.

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Теги: Фернандо Алонсо, 24 часа Дайтона
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Источник: www.daytonainternationalspeedway.com

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