Переключиться на мобильную версию

Гонщица Формулы-3 собирается вновь сесть за руль болида после жуткой аварии и операции

Комментариев: 0
17-летней Софии Флерш сделали 11-ти часовую операцию на позвоночнике.
София Флерш
София Флерш
twitter.com/SophiaFloersch

Юная немецкая гонщица София Флерш, выступающая в Формуле-3, планирует вновь вернуться в гонки и осуществить свои мечты, хотя месяц назад она попала в жуткую аварию.

Читай также: Авария Ферстаппена с круговым принесла Хэмилтону победу в Бразилии

18 ноября девушка во время Гран-при Макао на скорости 170 миль в час (276,2 км/ч) вылетела с трассы и врезалась в башню для фотографов. София получила серьезные травмы и ей в течение 11-ти часов делали операцию на позвоночнике.

Видео с другого ракурса:

Уже 26 ноября Флерш выписали из больницы и она вернулась домой в Германию. Перед вылетом девушка пришла на пресс-конференцию в специальном воротнике Шанца, который используется в случае травм позвоночного отдела.

“Я могу ходить, со мной все хорошо. И я собираюсь вернуться в Формулу, чтобы исполнить свои мечты. Это моя первая авария, но я уже справилась с этим. Я выжила и все закончилось хорошо. Через два месяца я снова буду ездить“, - приводит слова Софии The Sun.

Фотографии с жуткой аварии Софии Флерш:

Ранее сообщалось, что в Колумбии в ДТП погибли игроки баскетбольной команды.

Поделись:
Теги: Формула-3, авария, фото, видео, гонки, автоспорт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь