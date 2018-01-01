Гонщица Формулы-3 собирается вновь сесть за руль болида после жуткой аварии и операции

17-летней Софии Флерш сделали 11-ти часовую операцию на позвоночнике.

Юная немецкая гонщица София Флерш, выступающая в Формуле-3, планирует вновь вернуться в гонки и осуществить свои мечты, хотя месяц назад она попала в жуткую аварию.

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18 ноября девушка во время Гран-при Макао на скорости 170 миль в час (276,2 км/ч) вылетела с трассы и врезалась в башню для фотографов. София получила серьезные травмы и ей в течение 11-ти часов делали операцию на позвоночнике.

Видео с другого ракурса:

Terrifying!



A crash in the Formula 3 Macau Grand Prix has to be seen to be believed. Early reports suggest everyone involved survived. pic.twitter.com/jc4TXOdNn0 — Herald Sun Sport (@heraldsunsport) 18 ноября 2018 г.

Уже 26 ноября Флерш выписали из больницы и она вернулась домой в Германию. Перед вылетом девушка пришла на пресс-конференцию в специальном воротнике Шанца, который используется в случае травм позвоночного отдела.

“Я могу ходить, со мной все хорошо. И я собираюсь вернуться в Формулу, чтобы исполнить свои мечты. Это моя первая авария, но я уже справилась с этим. Я выжила и все закончилось хорошо. Через два месяца я снова буду ездить“, - приводит слова Софии The Sun.

Фотографии с жуткой аварии Софии Флерш:

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