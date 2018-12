Гонщица Формулы-3 собирается вновь сесть за руль болида после жуткой аварии и операции

Юная немецкая гонщица София Флерш, выступающая в Формуле-3, планирует вновь вернуться в гонки и осуществить свои мечты, хотя месяц назад она попала в жуткую аварию.

18 ноября девушка во время Гран-при Макао на скорости 170 миль в час (276,2 км/ч) вылетела с трассы и врезалась в башню для фотографов. София получила серьезные травмы и ей в течение 11-ти часов делали операцию на позвоночнике.

Видео с другого ракурса:

Terrifying!



A crash in the Formula 3 Macau Grand Prix has to be seen to be believed. Early reports suggest everyone involved survived. pic.twitter.com/jc4TXOdNn0