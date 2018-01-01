Во время гонок в Кривом Роге автомобиль влетел в толпу

Водитель не справился с управлением, в результате чего пострадали трое зрителей.

Автомобиль въехал в толпу во время гонок в Кривом Роге 1tv.kr.ua

В субботу, 27 октября, в Кривом Роге один из автомобилей въехал в толпу во время гонок на выживание.

По информации Первого криворожского, водитель машины не справился с управлением во время выполнения каскадерского трюка. У автомобиля отказали тормоза и он въехал в толпу на полной скорости. Трое зрителей пострадали, двоих из них забрала скорая.

Отмечается, что мероприятии присутствовали около 3000 зрителей, а в соревнованиях принимали участие несколько десятков спортсменов.