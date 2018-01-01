Переключиться на мобильную версию

Во время гонок в Кривом Роге автомобиль влетел в толпу

Комментариев: 0
Водитель не справился с управлением, в результате чего пострадали трое зрителей.
Автомобиль въехал в толпу во время гонок в Кривом Роге
Автомобиль въехал в толпу во время гонок в Кривом Роге
1tv.kr.ua

В субботу, 27 октября, в Кривом Роге один из автомобилей въехал в толпу во время гонок на выживание.

По информации Первого криворожского, водитель машины не справился с управлением во время выполнения каскадерского трюка. У автомобиля отказали тормоза и он въехал в толпу на полной скорости. Трое зрителей пострадали, двоих из них забрала скорая.

Отмечается, что мероприятии присутствовали около 3000 зрителей, а в соревнованиях принимали участие несколько десятков спортсменов.

Поделись:
Теги: Кривой Рог, гонки, авария
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь