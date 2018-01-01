Глава NASCAR был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде

Также у Франса нашли опиоидные таблетки.

Исполнительный директор NASCAR Брайан Франс был задержан полицией штата Нью-Йорк за вождение в нетрезвом виде.

Франс збил дорожный знак, после чего был остановлен полицией. По результатам проверки, уровень алкоголя, в крови задержанного, превышал допустимую норму в два раза. Также у Брайана нашли опиоидные таблетки оксидокон.

Франса доставили в полицейский участок, где он провел всю ночь, после чего был выпущен с предъявленными обвинениями. Также отмечается, что при задержании он угрожал полицейским своими влиятельными знакомыми, в том числе упоминалась фамилия президента США Дональда Трампа.

После инцидента он незамедлительно покинул свой пост.

“Я приношу извинения всем болельщикам, нашей серии и семье за случившееся прошлой ночью. Без промедления и бессрочно я оставляю свою должность, чтобы сконцентрироваться на своих частных делах”,- цитирует Франса ESPN.

Брайан Франс являлся исполнительным директором NASCAR с 2003 года.

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