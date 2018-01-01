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Украинский мотогонщик попал в жуткую аварию в Италии

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Никиту Калинина с многочисленными травмами доставили в больницу.
Никита Калинин
Никита Калинин
motorsport.com

Украинский мотогонщик Никита Калинин попал в жуткую аварию во время этапа WorldSSP300, который проходит в итальянской Имоле.

19-летний Калинин не справился с управлением на одном из поворотов после контакта с итальянским гонщиком. Украинец вылетел за приделы трассы, ударившись головой об барьер.

Как сообщает ресурс Motosport, Калин находится в больнице Имолы. У украинца диагностировали травмы головы, ноги, а также множество ушибов.

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Теги: мотоспорт, Никита Калинин
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