Переключиться на мобильную версию

Мотоциклист погиб в аварии на Giro d’Italia

Комментариев: 0
Водитель был доставлен в госпиталь, но спасти его не удалось.
Giro d’Italia
Giro d’Italia
twitter.com/giroditalia

48-летний мотоциклист, обеспечивающий безопасность, столкнулся с сопровождающим автомобилем на старте 5-го этапа многодневки Giro d’Italia. За рулем машины был 60-летний водитель, который не соблюдал знаки ограничения, сообщает Sport Wereld.

Пострадавший сразу же был доставлен в больницу на вертолете, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Ранее известный гонщик утонул в озере, пытаясь спасти щенка.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Мотоциклист, авария, Giro d’Italia
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь