Мотоциклист погиб в аварии на Giro d’Italia

Водитель был доставлен в госпиталь, но спасти его не удалось.

48-летний мотоциклист, обеспечивающий безопасность, столкнулся с сопровождающим автомобилем на старте 5-го этапа многодневки Giro d’Italia. За рулем машины был 60-летний водитель, который не соблюдал знаки ограничения, сообщает Sport Wereld.

Пострадавший сразу же был доставлен в больницу на вертолете, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Ранее известный гонщик утонул в озере, пытаясь спасти щенка.

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