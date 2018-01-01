Известный гонщик утонул в озере, пытаясь спасти щенка

Эрика Геборса искали спасатели на лодках и вертолете.

55-летний пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Геборс был найден мертвым в понедельник днем.

В воскресенье вечером спортсмен пропал без вести, когда выпрыгнул из лодки в ледяную воду, пытаясь спасти из воды щенка сиба-ину, которого подарил жене.

Друзья Эрика бросились на помощь, но вернулись в лодку из-за слишком холодной воды.

В поисках погибшего участвовали спасатели на ложках и вертолете, его тело обнаружили в рекреационном пруду.

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