Родился в рубашке: мотогонщика от смерти отделило несколько сантиметров

Неудачный старт едва не закончился гибелью для гонщика.

Трагедией едва не завершилась гонка для бразильского мотогонщика Данило Берто.

После неудачного старта Берто, стартующий во втором ряду, упал и, чтобы не оказаться под колесами, решил убежать с трассы. Пробежка едва не стала последней для Берто - всего сантиметры его отделили от столкновения с соперником. Действительно, родился в рубашке.

Сообщалось, что экс-игрок НБА погиб в автокатастрофе.

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