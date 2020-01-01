Феттель и Хэмилтон — худшие во второй день тестов Формулы-1

Лидеры Aston Martin и Mercedes показали худшее время второго дня.

Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон показали худший результат второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Хэмилтон потерял много времени из-за вылета с трассы, а на машине Феттеля возникли технические проблемы.

Лучшее время второго дня показал партнер Хэмилтон по команде Валттери Боттас, который вышел на первое место за 20 минут до конца сессии. Второе время — у француза Пьера Гасли из AlphaTauri, который лидировал, когда Боттас опередил его на 0,125 секунды. Третье время показал партнер Феттеля по Aston Martin, канадский гонщик Лэнс Стролл.

В первую пятерку также вошли Ландо Норрис из McLaren и Антонио Джовинацци из Alfa Romeo.