Ферстаппен стал лучшим в первый день предсезонных тестов Формулы-1

Макс Ферстаппен более, чем на две десятых секунды опередил Ландо Норриса.

Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в первый день предсезонных тестов Формулы 1 в Бахрейне.

Нидерландец показал результат 1.30,674. У действующего чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и его напарника по команде Mercedes Валттери Боттаса возникли проблемы с коробкой передач. В итоге Хэмилтон показал 10-е время, а у Боттаса — последний, 17-й результат.

Второе время под конец сессии установил молодой англичанин Ландо Норрис из McLaren, который уступил Ферстаппену 0,215 секунды, а замкнул первую тройку Эстебан Окон из Alpine. В первую пятерку также вошли Лэнс Стролл из Aston Martin и Карлос Сайнс из Феррари.

Сезон в Формуле 1 начинается 28 марта Гран-При Бахрейна в Сахире.