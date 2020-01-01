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Ферстаппен стал лучшим в первый день предсезонных тестов Формулы-1

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Макс Ферстаппен более, чем на две десятых секунды опередил Ландо Норриса.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в первый день предсезонных тестов Формулы 1 в Бахрейне.

Нидерландец показал результат 1.30,674. У действующего чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и его напарника по команде Mercedes Валттери Боттаса возникли проблемы с коробкой передач. В итоге Хэмилтон показал 10-е время, а у Боттаса — последний, 17-й результат.

Второе время под конец сессии установил молодой англичанин Ландо Норрис из McLaren, который уступил Ферстаппену 0,215 секунды, а замкнул первую тройку Эстебан Окон из Alpine. В первую пятерку также вошли Лэнс Стролл из Aston Martin и Карлос Сайнс из Феррари.

Сезон в Формуле 1 начинается 28 марта Гран-При Бахрейна в Сахире.

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Теги: Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Эстебан Окон
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