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Формула-1 официально подтвердила этап в Португалии

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Третий Гран-при сезона пройдет с 30 апреля по 2 мая в Алгарве.
Стефано Доменикали
Стефано Доменикали
Getty Images

Из-за продолжающейся пандемии Формуле-1 пришлось корректировать утвержденный календарь на 2021 год. Этап в Австралии был перенесен на осень, а китайскую гонку отменили второй год подряд. 

Один из этапов нового сезона Формулы-1 состоится в Португалии. Об этом сообщил исполнительный директор "королевских гонок" Стефано Доменикали.

"Мы рады подтвердить, что после огромного успеха гонки в прошлом году Формула-1 вновь приедет в Португалию. Мы хотим поблагодарить промоутера и правительство Португалии за напряженную работу и преданность делу", - заявил он.

Этап в Портимане займет вакантный третий слот с 30 апреля по 2 мая. Пока неизвестно, допустят ли на трибуны зрителей.

Гран-при Португалии не проводилось в Формуле-1 с 1996 года. В 2020-м его вернули в серию, чтобы немного расширить календарь.

Новый сезон "королевских гонок" должен стартовать с Гран-при Бахрейна - 28 марта.

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Теги: Формула-1, Гран-при Португалии
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