Фернандо Алонсо выписали из госпиталя после ДТП

Испанец продолжит восстанавливаться дома.

Фернадо Алонсо выписали из госпиталя в Берне, куда он попал с переломом челюсти после аварии в ходе велотренировки 11 февраля.

Об этом сообщает Deportes Cuarto.

Известно, что велосипед сбила машина неподалеку от швейцарского города Лугано. В результате инцидента гонщика госпитализировали, ему сделали успешную операцию по восстановлению челюсти и зубов.

На тестах и в первых гонках сезона ему придётся использовать специальный шлем, выполняющий функцию шины. Он будет оснащён специальными стабилизаторами в области челюсти, чтобы сохранить эту область максимально неподвижной.