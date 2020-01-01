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Фернандо Алонсо выписали из госпиталя после ДТП

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Испанец продолжит восстанавливаться дома.
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Getty Images

Фернадо Алонсо выписали из госпиталя в Берне, куда он попал с переломом челюсти после аварии в ходе велотренировки 11 февраля.

Об этом сообщает Deportes Cuarto.

Известно, что велосипед сбила машина неподалеку от швейцарского города Лугано. В результате инцидента гонщика госпитализировали, ему сделали успешную операцию по восстановлению челюсти и зубов.

На тестах и в первых гонках сезона ему придётся использовать специальный шлем, выполняющий функцию шины. Он будет оснащён специальными стабилизаторами в области челюсти, чтобы сохранить эту область максимально неподвижной.

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Теги: Фернадо Алонсо, Формула-1
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