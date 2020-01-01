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Пилот Формулы-1 подхватил коронавирус

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Гаспи - шестой пилот Формулы-1, который заболел на коронавирус.
Пьер Гасли
Пьер Гасли
Getty Images

Пилот Альфа Таури Пьер Гасли заразился коронавирусом, о чем рассказал на своей странице в Twitter.

"Хочу сообщить, что мой тест на коронавирус дал положительный результат. Сообщил всем, кто был со мной в контакте в последние дни.

На данный момент я ушел на самоизоляцию и следую протоколам, которые действуют здесь. Чувствую себя хорошо и буду следовать плану тренировок в домашних условиях до тех пор, пока буду находиться на изоляции. Берегите себя", - написал Гасли.

Напомним, ранее коронавирусом заразились несколько пилотов Формулы-1: Ландо Норрис, Шарль Леклер, Серхио Перес, Лэнс Стролл и Льюис Хэмилтон. Также положительный тест на COVID сдал глава Мерседеса Тото Вольфф.

 

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Теги: Пьер Гасли, Формула-1
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