Хэмилтон выразил желание побить рекорд Шумахера

Автогонщик хотел бы первым завоевать восемь трофеев.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о возможной перспективе установить новый рекорд – завоевать восьмой трофей чемпионата мира по автогонкам. Семь титулов удавалось взять только ему и Михаэлю Шумахеру.

Об этом он заявил в комментарии SportWeek, передает RacingNews365.

“Восьмой титул – это нечто огромное. Мне уже сложно произносить такое, однако об этом будут говорить в 2021 году. Я полностью сосредоточен на этом чемпионстве вместе с отличной группой людей, которые меня окружают.

Могу вас заверить, что я ожидаю тяжелый сезон. В 2020 году “Ред Булл“ показал, что является очень сильной командой. Мы всегда требуем максимума от наших двигателей, но они просто были быстрее. Так что придется работать очень упорно.

Когда ты растешь, то можешь двигаться большими шагами в погоне за соперниками. Но, когда ты лидируешь, сложнее делать маленькие шаги вперед. Порой ты думаешь, что развиваешься, хотя на самом деле откатываешься назад“, - поведал гонщик.