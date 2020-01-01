Леклер подхватил коронавирусную инфекцию

Пилот Ферарри сообщил о положительном тесте на COVID-19.

Пилот Ферарри Шарль Леклер сдал положительный тест на COVID-19, о чем сам гонщик сообщил в Twitter.

"Всем привет. Надеюсь, вы все в безопасности. Хочу сообщить, что я сдал положительный тест на COVID-19. Я регулярно проверялся на коронавирус, согласно правилам команды. К сожалению, я контактировал с больным на COVID.

Я нахожусь на самоизоляции и предупредил всех, с кем контактировал. Чувствую себя хорошо. Остаюсь у себя дома в Монако на изоляции. Оставайтесь в безопасности и берегите себя", - отметил Леклер.

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