Грожан, впервые после страшной аварии на Гран-при Бахрейна, показал свои травмы

Ромен Грожан идет на поправку.

Французский пилот Формулы-1 Ромен Грожан, который в ноябре 2020 года угодил в страшнейшую аварию на Гран-при Бахрейна, показал свои обожженные руки.

Экс-гонщик Haas F1 Team на своей страничке в twitter похвастался, что ему наконец-то сняли повязки. Чтобы немного отвести внимание от ожогов рук 34-летний Ромен, завершивший карьеру после инцидента, взял в руки кота Петруса. Снимок оценили свыше ста тысяч пользователей.

Dressing fully off and Petrus happy!!!

🥰🥰🥰 pic.twitter.com/0Ab3r2fcW1 — Romain Grosjean (@RGrosjean) January 12, 2021

Фанаты пожелали Ромену скорейшего выздоровления, а также поблагодарили инженеров, которые создали конструкцию машины, спасшую гонщику жизнь.