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Грожан, впервые после страшной аварии на Гран-при Бахрейна, показал свои травмы

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Ромен Грожан идет на поправку.
Ромен Грожан
Ромен Грожан
Getty Images

Французский пилот Формулы-1 Ромен Грожан, который в ноябре 2020 года угодил в страшнейшую аварию на Гран-при Бахрейна, показал свои обожженные руки.

Экс-гонщик Haas F1 Team на своей страничке в twitter похвастался, что ему наконец-то сняли повязки. Чтобы немного отвести внимание от ожогов рук 34-летний Ромен, завершивший карьеру после инцидента, взял в руки кота Петруса. Снимок оценили свыше ста тысяч пользователей.

Фанаты пожелали Ромену скорейшего выздоровления, а также поблагодарили инженеров, которые создали конструкцию машины, спасшую гонщику жизнь.

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Теги: Ромен Грожан, Формула-1, автоспорт
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