Хэмилтон может уйти из Формулы-1 по окончанию сезона

Звездный пилот Формулы-1 раздумывает над завершением карьеры.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон заявил о возможном уходе из Формулы-1 по окончанию нынешнего сезона гонок.

“Я не знаю, останусь ли здесь в следующем году. Уже ноябрь. Невероятно, до Рождества осталось совсем немного.

Естественно, я в прекрасной форме и чувствую, что способен продолжать. Так что не знаю. Я хочу остаться на следующий год, но гарантий нет. Меня очень волнует мое будущее после гонок. Время покажет“, - отметил Хэмилтон.

Ранее Мерседес обеспечил себе победу в Кубке конструкторов, а Хэмилтон может досрочно оформить чемпионский титул на ближайшем Гран-при Турции.

Стоит добавить, что Мерседес пока подтвердил контракт с одним пилотом - Валттери Боттасом - на следующий сезон.