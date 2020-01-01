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Хэмилтон может уйти из Формулы-1 по окончанию сезона

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Звездный пилот Формулы-1 раздумывает над завершением карьеры.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон заявил о возможном уходе из Формулы-1 по окончанию нынешнего сезона гонок. 

“Я не знаю, останусь ли здесь в следующем году. Уже ноябрь. Невероятно, до Рождества осталось совсем немного.

Естественно, я в прекрасной форме и чувствую, что способен продолжать. Так что не знаю. Я хочу остаться на следующий год, но гарантий нет. Меня очень волнует мое будущее после гонок. Время покажет“, - отметил Хэмилтон.

Ранее Мерседес обеспечил себе победу в Кубке конструкторов, а Хэмилтон может досрочно оформить чемпионский титул на ближайшем Гран-при Турции.

Стоит добавить, что Мерседес пока подтвердил контракт с одним пилотом - Валттери Боттасом - на следующий сезон.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Формула-1, Автоспорт
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