Хэмилтон выиграл драматическое Гран-при Эмилии-Романьи

Мерседес оформил седьмую подряд победу в Кубке конструкторов.

Британец Льюис Хэмилтон добыл 93-ю победу в карьере в Формуле-1, первым приехав на финиш на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

Хотя для лидера чемпионата начало гонки сложилось непростым. Уже на старте он не только не сумел побороться с Валлтери Боттасом, но и пропустил Макса Ферстаппена. Учитывая, что в Имоле обгонять очень непросто, Льюис застрял на третьей позиции.

Отметим, что первая тройка сразу ушла в отрыв, а вот сзади из-за проблем с болидом сошел Пьер Гасли, который отлично стартовал, уперся в Хэмилтона на старте, из-за чего пропустил Риккардо и оказался пятым после первого поворота.

Учитывая сложность обгонов на трассе, на первое место вышла тактика на пит-стопах. Первыми в группе лидеров заехали за новой резине Ферстаппен и Боттас, а вот Хэмилтон решил задержаться на трассе.

В итоге это стало для него очень правильным решением – Окон выехал на гравий, в гонке был введен режим виртуального сейфити-кара, что дало Хэмилтону возможность провести быстрый пит-стоп и выйти на первое место впереди Боттаса.

К тому же у Валттери начались проблемы с машиной – оказалось повреждено дно. Он начал терять в темпе и в итоге все же пропустил Ферстаппена. Казалось, Макс будет вторым, ведь он сразу начал отрываться и за несколько кругов уехал вперед на 3 секунды.

Но тут вдруг из-за проблем он развернулся и вылетел в гравий. Конец гонки для Макса и масса интересного для зрителей, ведь на трассу выехала машина безопасности!

Пока Хэмилтон и Боттас, а также многие другие поехали в боксы, под машиной безопасности в аварию умудрился попасть Джордж Расселл, улетевший в барьеры и продливший статус сейфити-кара. Он просто сильно начал разогревать резину и потерял машину. Обидно это еще и тем, что после схода Ферстаппена Расселл поднялся на 10-е место и мог финишировать в очках.

На рестарте ожидалась борьба за 3-е место между Риккардо, Пересом, Албоном, Леклером и Квятом. И надо же, что лучше всех тут справился Квят. Он прошел Переса и Леклера, а Албон грубо ошибся, развернулся и откатился на последнее место. На последних 5 кругах третье место должны были разыграть Риккардо и Квят, но разогревшиеся шины у обоих лишили нас возможности атаки и борьбы. Третьим в итоге стал Даниэль Риккардо – второй подиум для Рено в сезоне.

Отметим, что благодаря сходам и другим событиям в гонке двумя болидами в топ-10 заехали гонщики Альфа Ромео.