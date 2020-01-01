Формула-1: Онлайн-трансляция Гран-при Эмилии-Романьи
В этот уикэнд, 31 октября-1 ноября, состоится тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона-2020. Гран-при Эмилии-Романьи пройдет на легендарном автодроме в Имоле.
На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки, которая будет доступна в этой новости начиная с 14:00.
В Имолу на автодром Энцо и Дино Феррари Формула-1 возвращается после 13 лет отсутствия. В последний раз тут гонка прошла в 2006 году, после чего вылетела из календаря, а вернулась она только благодаря пандемии коронавируса.
Гран-при Эмилии-Романьи станет 100-й гонкой в истории Формулы-1 на итальянской земле и третьей в этом сезоне после Монцы и Муджелло.
Этап в Имоле будет необычном по одной причине — он будет двухдневным. Что-то подобное была несколько недель назад в Нюрбургринге, когда плохая погода отменила две пятничные тренировки. Но тогда так сложились обстоятельства, а сейчас так было запланировано заранее.
В этой гонке Мерседес может досрочно выиграть Кубок конструкторов - команде нужно заработать на 11 очков больше, чем Ред Булл.
Трасса
Место проведения – Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола, Италия
Длина круга – 4,909 км
Дистанция гонки – 63 круга (309,049 км)
В Имоле достаточно узкая трассу старой школы, где зоны вылета в некоторых случаях состоят из гравия и травы.
Трасса была повторно заасфальтирована с момента последней гонки Ф1 в 2006 году, что означает, что она стала более гладкой и меньше нагружает шины.
На трассе будет одна зона DRS.
По предварительному прогнозу итальянский уик-энд Формулы-1 пройдет в хорошую погоду с маленькими шансами на дождь.
Расписание уик-энда
Суббота, 31 октября
11:00 Сессия свободных заездов
15:00 Квалификация
Воскресенье, 1 ноября
14:10 - Гонка
Полная версия правил