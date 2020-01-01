Хэмилтон: Карантинные ограничения - психологическое испытание для меня

Британец признался, что чувствует себя одиноким.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон заявил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, стали для него испытанием.

“Конечно, это все стало для меня вызовом. Да, мы все в одной лодке. Когда сражаешься за титул, чаще чувствуешь себя одиноким. Но в этом году эти ощущения усилились, ведь в “пузыре“ есть ограниченное количество людей.

Я привык путешествовать, искать позитив, общаться с друзьями. В этом году делать это намного сложнее, трудно сохранять баланс. Мне сложно описать это словами. Это настоящий вызов, лично для меня это психологическое испытание. Не знаю, что скажете вы, быть может вам удается видеться с семьей чаще, но мне нет“, - цитирует гонщика Motorsport.

Ранее Хэмилтон признался, что на карантине хотел завершить карьеру.