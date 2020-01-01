Переключиться на мобильную версию

Хэмилтон: Карантинные ограничения - психологическое испытание для меня

Комментариев: 0
Британец признался, что чувствует себя одиноким.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон заявил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, стали для него испытанием.

“Конечно, это все стало для меня вызовом. Да, мы все в одной лодке. Когда сражаешься за титул, чаще чувствуешь себя одиноким. Но в этом году эти ощущения усилились, ведь в “пузыре“ есть ограниченное количество людей.

Я привык путешествовать, искать позитив, общаться с друзьями. В этом году делать это намного сложнее, трудно сохранять баланс. Мне сложно описать это словами. Это настоящий вызов, лично для меня это психологическое испытание. Не знаю, что скажете вы, быть может вам удается видеться с семьей чаще, но мне нет“, - цитирует гонщика Motorsport. 

Ранее Хэмилтон признался, что на карантине хотел завершить карьеру.

Поделись:
Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь