Все десять команд останутся в Формуле-1 до 2025 года

Представители всех команд подписали Договор согласия.

Пресс-служба Формула-1 сообщила, что все десять команд-участниц чемпионата подписали новый Договор согласия, который будет регламентировать проведение “Королевских гонок“ до 2025 года.

BREAKING: All 10 teams have committed their futures in F1 until 2025 after agreeing terms on a new Concorde Agreement#F1 pic.twitter.com/NNDyVzBWtE — Formula 1 (@F1) August 19, 2020

“Договор согласия обеспечит долгосрочное устойчивое будущее Формулы-1. В сочетании с новыми правилами, которые утвердили в конце 2019 года и вступят в силу в сезоне-2022, подписание этого документа позволит сократить различия между командами, как в финансовом плане, так и на трассе.

Меньшие разрывы в пелотоне и более плотная борьба - это то, что хотят видеть болельщики. Делая спорт привлекательным для фанатов, мы приносим пользу каждой команде“, - сказано в официальном заявлении Liberty Media.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон установил уникальный рекорд Формулы-1.