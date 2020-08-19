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Все десять команд останутся в Формуле-1 до 2025 года

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Представители всех команд подписали Договор согласия.
Формула-1
Формула-1
Getty Images

Пресс-служба Формула-1 сообщила, что все десять команд-участниц чемпионата подписали новый Договор согласия, который будет регламентировать проведение “Королевских гонок“ до 2025 года.

“Договор согласия обеспечит долгосрочное устойчивое будущее Формулы-1. В сочетании с новыми правилами, которые утвердили в конце 2019 года и вступят в силу в сезоне-2022, подписание этого документа позволит сократить различия между командами, как в финансовом плане, так и на трассе.

Меньшие разрывы в пелотоне и более плотная борьба - это то, что хотят видеть болельщики. Делая спорт привлекательным для фанатов, мы приносим пользу каждой команде“, - сказано в официальном заявлении Liberty Media

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон установил уникальный рекорд Формулы-1.

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Теги: Формула-1, Договор согласия
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