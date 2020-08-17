"Никчемные люди": Пилот Формулы-1 был ограблен во время Гран-при Испании
Пилот просит помощи у людей.
Пилот AlphaTauri Пьер Гасли сообщил, что был ограблен во время участия на Гран-при Испании.
Гонщик вернулся домой во Францию, где и обнаружил пропажу часов, драгоценностей, одежды и спортивного инвентаря.
“В нашем мире есть никчемные люди. Мой дом ограбили. Среди украденного часы BRM, на которых выгравировано моё имя, часы Tag Heuer, драгоценности, одежда, очки и гоночные шлемы“, - написал Гасли в Instagram.
Отметим, что пилот попросил помощи у любого, кто может что-то рассказать о случившемся.
Ранее сообщалось, что полузащитник Ливерпуля стал жертвой грабителей.
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