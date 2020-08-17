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"Никчемные люди": Пилот Формулы-1 был ограблен во время Гран-при Испании

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Пилот просит помощи у людей.
Пьер Гасли
Пьер Гасли
Getty Images

Пилот AlphaTauri Пьер Гасли сообщил, что был ограблен во время участия на Гран-при Испании.

Гонщик вернулся домой во Францию, где и обнаружил пропажу часов, драгоценностей, одежды и спортивного инвентаря.

“В нашем мире есть никчемные люди. Мой дом ограбили. Среди украденного часы BRM, на которых выгравировано моё имя, часы Tag Heuer, драгоценности, одежда, очки и гоночные шлемы“, - написал Гасли в Instagram.

Отметим, что пилот попросил помощи у любого, кто может что-то рассказать о случившемся.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ливерпуля стал жертвой грабителей.

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Теги: Пьер Гасли, Формула-1, кража, вне игры, автоспорт
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.08.2020, 21:52
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