"Никчемные люди": Пилот Формулы-1 был ограблен во время Гран-при Испании

Пилот просит помощи у людей.

Пилот AlphaTauri Пьер Гасли сообщил, что был ограблен во время участия на Гран-при Испании.

Гонщик вернулся домой во Францию, где и обнаружил пропажу часов, драгоценностей, одежды и спортивного инвентаря.

“В нашем мире есть никчемные люди. Мой дом ограбили. Среди украденного часы BRM, на которых выгравировано моё имя, часы Tag Heuer, драгоценности, одежда, очки и гоночные шлемы“, - написал Гасли в Instagram.

Отметим, что пилот попросил помощи у любого, кто может что-то рассказать о случившемся.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ливерпуля стал жертвой грабителей.