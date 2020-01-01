Боттас: Я в Формуле-1 не для того, чтобы приезжать к финишу третьим

Финн разочарован результатами Гран-при Испании.

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Испании.

“Я разочарован. Я здесь не для того, чтобы приезжать к финишу третьим. Ключевым моментом стал неудачный старт, на котором я потерял сразу несколько мест. Нужно посмотреть запись, чтобы понять, что именно случилось, но парням, которые стартовали позади, удалось меня пройти.

Обгонять в Барселоне нелегко, если ты теряешь позиции, то гонка осложняется. Думаю, что при более удачном старте результат мог быть другим. Сначала мне пришлось атаковать, чтобы отыграться, затем я долго преследовал Ферстаппена, но в таком случае нужна серьезная разница в скорости, чтобы обогнать, а ее не было.

В конце гонки я воспользовался возможностью заехать на пит-стоп, получить свежий комплект шин и поставить лучший круг. Результат не соответствует нашим ожиданиям, но я проанализирую это и буду готовиться к следующей гонке“, - цитирует Боттаса официальный сайт команды.

Напомним, Льюис Хэмилтон легко выиграл Гран-при Испании.