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Боттас: Я в Формуле-1 не для того, чтобы приезжать к финишу третьим

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Финн разочарован результатами Гран-при Испании.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Испании.

“Я разочарован. Я здесь не для того, чтобы приезжать к финишу третьим. Ключевым моментом стал неудачный старт, на котором я потерял сразу несколько мест. Нужно посмотреть запись, чтобы понять, что именно случилось, но парням, которые стартовали позади, удалось меня пройти.

Обгонять в Барселоне нелегко, если ты теряешь позиции, то гонка осложняется. Думаю, что при более удачном старте результат мог быть другим. Сначала мне пришлось атаковать, чтобы отыграться, затем я долго преследовал Ферстаппена, но в таком случае нужна серьезная разница в скорости, чтобы обогнать, а ее не было.

В конце гонки я воспользовался возможностью заехать на пит-стоп, получить свежий комплект шин и поставить лучший круг. Результат не соответствует нашим ожиданиям, но я проанализирую это и буду готовиться к следующей гонке“, - цитирует Боттаса официальный сайт команды.

Напомним, Льюис Хэмилтон легко выиграл Гран-при Испании.

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Теги: Формула-1, Валттери Ботас, Мерседес, Гран-при Испании
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